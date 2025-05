Modena-Sassuolo treni fermi per tre mesi

La chiusura della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, che durerà ben tre mesi, segna un punto cruciale per la mobilità in un'area sempre più interconnessa. In un momento in cui l'attenzione verso il trasporto sostenibile è al massimo, questa interruzione solleva interrogativi sulla pianificazione e la comunicazione. I pendolari si trovano ora a fronteggiare disagi, ma anche a riflettere sul futuro dei trasporti nella nostra regione. Riusciranno le alternative a soddisfare le loro esigenze

"Fer ha comunicato come dal prossimo 8 giugno al 5 settembre la linea ferroviaria Modena-Sassuolo verrà chiusa, con i convogli che si fermano, sostituiti da bus. In una precedente comunicazione si era parlato di due mesi". Lo rende noto Federconsumatori Modena, con il responsabile trasporti Giuseppe Poli che contesta "le modalità con cui vengono organizzati i cantieri sulla linea". Per tre mesi, aggiunge Poli, sulle strade tra Modena e Sassuolo, "transiteranno 52 autobus in più, e a questi bus occorreranno 50 minuti per percorrere la tratta che il treno percorre in 38 minuti". Il danno all’utenza, evidenzia Federconsumatori, c’è, né vale rimarcare come i lavori vengano realizzati nel periodo di vacanza scolastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena-Sassuolo, treni fermi per tre mesi

Un'altra estate senza Gigetto, chiude per 3 mesi la ferrovia Modena-Sassuolo

Un'altra estate senza treni sulla linea Modena–Sassuolo: dal 8 giugno al 5 settembre 2025, la ferrovia sarà chiusa per lavori di manutenzione, come comunicato da FER.

Cerca Video su questo argomento: Modena Sassuolo Treni Fermi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Modena-Sassuolo, treni fermi per tre mesi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Modena-Sassuolo, treni fermi per tre mesi

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Dall’8 giugno al 5 settembre i convogli verranno sostituiti con 52 bus. Federconsumatori boccia la gestione: "Un danno per gli utenti" ...

Adolescente ubriaco su Gigetto: treno fermo e traffico in tilt sulla via Giardini

Riporta msn.com: Essendoci in media un treno Modena-Sassuolo circa ogni 40 minuti ... Dopo l’appello di un passeggero, il treno è stato fermato in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Un signore presente ...

Giro d'Italia, cambiano gli orari dei treni sulla Parma-Suzzara, Reggio-Ciano e Modena-Sassuolo - Le corse cancellate

Riporta gazzettadiparma.it: Giovedì 22 maggio, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, sono previste modifiche al servizio di alcuni treni regionali. Linea Modena-Sassuolo Terminal Fra le 10.10 e le 15.10, dieci treni sara ...