Modello 730 bloccati i rimborsi in caso di debiti con il Fisco Ma non da quest’anno

Attenzione, contribuenti! I rimborsi del Modello 730 non saranno bloccati per chi ha debiti con il fisco... almeno fino a nuovo avviso. Questa attesa novità, legata all'assenza di un decreto attuativo, potrebbe cambiare le regole del gioco, influenzando le tasche di molti. In un periodo di crescente attenzione fiscale, è fondamentale rimanere informati. Non lasciate che l'incertezza vi colga impreparati!

I rimborsi che scaturiscono dal Modello 730, almeno in linea teorica, dovrebbero essere bloccati nel caso in cui il contribuente abbia dei debiti con l’Agenzia delle Entrate. Ma è bene fare chiarezza: la novità non si applica ancora, perché manca manca il decreto attuativo del Mef. Quindi, almeno per il momento, i rimborsi che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi sono salvi. Ma cosa sta accadendo? Perché è circolata questa notizia? Sulla carta è entrata in vigore una norma che prevede la compensazione forzosa tra i crediti d’imposta e le cartelle esattoriali. A prevederlo è il Decreto Legislativo 1102024, approvato lo scorso anno, ma per il quale manca ancora il decreto attuativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Modello 730, bloccati i rimborsi in caso di debiti con il Fisco. Ma non da quest’anno

Cerca Video su questo argomento: Modello 730 Bloccati Rimborsi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Rimborso 730/2025, perché può essere bloccato e chi rischia di non riceverlo in estate; Rimborsi IRPEF da 730: il calendario e le regole; Niente rimborsi (anche del 730) per chi ha cartelle esattoriali; Rimborsi IRPEF, da cosa dipende l’arrivo del pagamento?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Modello 730 e rimborsi IRPEF: regole e calendario conguagli

Secondo msn.com: Rimborsi IRPEF da 730 fino a 4mila euro in busta paga e nel cedolino pensione di luglio e agosto per chi trasmette la dichiarazione entro maggio: tutte le regole.

Rimborsi 730, blocco dei pagamenti in caso di debiti con il Fisco. Ecco cosa succede

Come scrive msn.com: Scopri cosa succede ai rimborsi 730 se hai debiti con il Fisco: regole attuali, novità in arrivo e consigli utili per i contribuenti.