Modellismo in mostra alla Casa della Cultura in VII Municipio

Dal 15 al 29 ottobre, il VII Municipio di Roma si trasforma in un paradiso per gli appassionati di modellismo. In collaborazione con l’associazione Memorabilia, la Casa della Cultura ospiterà un'esposizione unica che celebra la creatività e la precisione degli artisti del miniaturismo. Scopri come questo trend sta riscoprendo antiche tradizioni e catturando l'immaginazione delle nuove generazioni. Non perdere l'occasione di immergerti in un mondo in miniatura!

Promossa in collaborazione con l'associazione Memorabilia, il VII Municipio di Roma presenta una nuova iniziativa culturale aperta alla cittadinanza: una grande mostra dedicata al modellismo, in programma presso la Casa della Cultura di Via Siderno 1 (Statuario - Appio Claudio).

"Più piccoli del vero 2025 - Mostra concorso di modellismo statico"

Scopri il magico mondo del modellismo statico alla mostra

