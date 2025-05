Moda e solidarietà sotto le stelle la villa comunale si trasforma in un fashion show | L' obiettivo è donare

solidarietà. Ieri, la villa comunale di Foggia ha brillato con un fashion show unico, dove ogni sfilata raccontava una storia di aiuto e condivisione. Questa iniziativa non solo ha messo in risalto talenti locali, ma ha anche dimostrato come la moda possa diventare un potente strumento per sostenere cause nobili. Un esempio lampante di come l’eleganza possa camminare fianco a fianco con il cuore!

Foggia si è vestita di eleganza e solidarietà ieri pomeriggio, con un fashion show organizzato dai Lions che ha trasformato la villa comunale in una passerella a cielo aperto. L'iniziativa, accolta con entusiasmo dalla cittadinanza, ha saputo unire il fascino della moda alla forza della.

Comunanza di intenti e solidarietà, gemellaggio Fidapa Villa San Giovanni–Soveria Mannelli

Lo scorso 10 maggio a Cannitello, presso il Museo Marino, si è celebrato un gemellaggio tra le sezioni Fidapa di Villa San Giovanni e Soveria Mannelli.