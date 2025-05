Moda creatività e idee per l’estate con il mercato Fatto in Italia | appuntamento al Novi Sad

Preparati a vivere un'estate all'insegna della creatività! Il 1° giugno, il Parco Novi Sad di Modena ospiterà l'evento "Fatto in Italia", un vero e proprio melting pot di moda e innovazione. Scopri collezioni fresche e tendenze avvincenti mentre celebriamo il Made in Italy. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera vibrante, dove ogni dettaglio racconta una storia di passione e qualità. Ti aspettiamo!

L’estate è alle porte e l’evento Fatto in Italia torna a Modena con un’edizione speciale, ricca di novità, tendenze e collezioni per la bella stagione. Domenica 1° giugno, in occasione del ponte festivo della Festa della Repubblica, il Parco Novi Sad si animerà fin dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Moda, creatività e idee per l’estate con il mercato "Fatto in Italia": appuntamento al Novi Sad

