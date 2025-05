MobLand la recensione | una serie al 100% Guy Ritchie quello buono però

"Mobland" è la nuova serie che riporta in auge lo stile inconfondibile di Guy Ritchie, puro intrattenimento al 100%. Un'avvincente storia di rivalità tra due famiglie nella Londra moderna, con un cast stellare che promette colpi di scena e dialoghi frizzanti. In un'epoca di grande fermento per il genere crime, questa serie si inserisce perfettamente nella tendenza delle narrazioni seriali. Non perdetevi il debutto il 30 maggio su Paramount+, sarà un viaggio da non

Un mafia story che vede protagonista un cast stellare. Al centro della storia due famiglie in lotta tra loro nella Londra moderna. Dal 30 maggio su Paramount+. Guy Ritchie, ora che (ri)scoperto la serialità con The Gentlemen - di cui tra l'altro è appena entrata in produzione la seconda stagione per Netflix - non la vuole più lasciar andare. Oltre alla prossima Young Sherlock su Prime Video, dal 30 maggio su Paramount+ arriva MobLand, che si inserisce perfettamente nelle tipiche storie crime del sottobosco british e, per fortuna, non perde il piglio dell'azione come successo al suo recente film Fountain of Truth. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - MobLand, la recensione: una serie al 100% Guy Ritchie (quello buono, però)

Mobland, la recensione della gangster story in salsa revenge di Guy Ritchie con un Tom Hardy da brivido

Scopri "Mobland", la nuova gangster story di Guy Ritchie, in arrivo su Paramount+ il 30 maggio. Con un intenso Tom Hardy e un cast stellare, tra cui Helen Mirren e Pierce Brosnan, la serie promette emozioni forti e vendetta.

