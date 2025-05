Mobilità ATA 2025 26 | pubblicati online gli elenchi dei posti disponibili

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblici gli elenchi dei posti disponibili per la mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2025/26. Questo passaggio segna un momento cruciale, in un contesto di continua evoluzione nel mondo della scuola. La possibilità di trasferimenti non solo reinvigorisce le carriere, ma promuove anche un ambiente educativo più dinamico. Scopri come questa mossa influenzerà il futuro dell'istruzione!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato la procedura per la mobilità del personale ATA di ruolo relativa all’anno scolastico 202526. Come stabilito dall’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di trasferimento e dei relativi posti disponibili è stata completata attraverso il sistema informativo SIDI entro il . Mobilità ATA 202526: pubblicati online gli elenchi dei posti disponibili . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio

La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

