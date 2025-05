Mobilità accessibile a tutti nei prossimi progetti di Kia Italia

Kia Italia punta sulla mobilità accessibile, un tema sempre più centrale nella nostra società inclusiva. Con progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa, l'azienda dimostra che il cambiamento parte dal territorio. Il torneo Open d’Italia Disabili, in arrivo a fine maggio, è solo il primo passo verso una nuova era di accessibilità. Scopri come questo impegno può trasformare la vita di molti!

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia scende in campo per supportare la disabilità nel campo dei futuri progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa. Un progetto che si realizzerà con azioni mirate sul territorio. Il primo appuntamento sarà quello con il torneo Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, che si terrà dal 31 maggio al 1° giugno presso il Conero Golf Club, dove Kia supporterà la mobilità degli atleti con disabilità. In qualità di Mobility Partner del torneo Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, Kia si impegna a supportare gli atleti partecipanti, istituendo anche il trofeo Kia, che verrà consegnato alla miglior giocatrice italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it