Missioni umanitarie con utilizzo di robot | scuola mesagnese vince serie di sfide

Un passo verso il futuro: la scuola mesagnese IC Giovanni XXIII-Moro trionfa alla Robotics Competition dell’Onu, dimostrando come l'innovazione tecnologica possa trasformare le missioni umanitarie. Gli studenti, veri pionieri del domani, hanno affrontato sfide emozionanti, utilizzando robot per rispondere a bisogni reali. Questo successo non solo celebra il talento giovanile, ma sottolinea l'importanza della tecnologia nel creare un mondo migliore. Pronti a cambiare il mondo?

MESAGNE - La prima edizione della Robotics Competition organizzata dall'Onu nella sede di Brindisi ha visto l'Ic Giovanni XXIII-Moro di Mesagne protagonista. Gli studenti partecipanti Andrea Bivona, Lilia Franco, Quarta Annaviola, Andrea Rizzo, Diego Demilito, Alessandro Sgroi, Daniele Greco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Missioni umanitarie con utilizzo di robot: scuola mesagnese vince serie di sfide

Cerca Video su questo argomento: Missioni Umanitarie Utilizzo Robot Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Missioni umanitarie e rischi per il futuro. La Fondazione Bellisario :"Sostegno per l'Ucraina"

Si legge su msn.com: AGI - La Fondazione Marisa Bellisario è sempre accanto all’Ucraina. Lo ha ribadito in questi giorni Lella Golfo, fondatrice e presidente dell'associazione che da anni è impegnata a sostegno ...

Encomio solenne alla messinese Scopelliti per il “coraggio nelle missioni umanitarie”

Lo riporta msn.com: Una messinese che si distingue nelle missioni umanitarie. Il sindaco Basile ha coinferito un encomio solenne alla sottufficiale infermiera della Marina militare Giovanna Scopelliti, capo di 2ª ...