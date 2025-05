Missili puntati sull’Europa a mille km dall’Italia La mossa choc di Putin minaccia al Vecchio continente

Il recente dispiegamento di missili russi a mille chilometri dall'Italia segna un punto di svolta inquietante per la sicurezza del nostro continente. Nel mentre, le tensioni globali si intensificano e il rischio di escalation cresce. Questo episodio non è solo una minaccia diretta, ma un campanello d'allarme per tutti noi: l'Europa deve unirsi e ripensare le proprie strategie. La pace è un obiettivo, ma la preparazione è essenziale.

Mentre la diplomazia internazionale continua a muoversi febbrilmente nella speranza di porre fine a un conflitto che da oltre due anni insanguina l’Europa orientale, una nuova e inquietante minaccia si affaccia all’orizzonte. La Russia, sempre più isolata sul piano geopolitico ma tutt’altro che indebolita sul piano strategico, torna a far tremare i vertici dell’Unione europea con un piano militare che rischia di cambiare radicalmente gli equilibri nel Mediterraneo e nel continente. La Russia starebbe progettando l’installazione di sistemi missilistici nella base militare di Sebha, in Libia. Il sito, situato a circa mille chilometri da Lampedusa, rappresenterebbe per la Russia un trampolino strategico verso l’Europa, consentendo l’eventuale collocazione di missili capaci di raggiungere obiettivi nel cuore del continente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Missili Puntati Sull Europa Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Russia, in Libia missili puntati sull'Europa: le indiscrezioni | .it; Lavrov, piano di pace il 2 giugno a Istanbul. Minaccia Berlino: Coinvolgimento diretto nella guerra | .it; Cremlino, il bilancio può saltare: ore d'angoscia per Putin | .it; Vladimir Putin, sos patate: l'impensabile appello dello zar | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Libia, c'è una base militare russa con i missili puntati verso l'Europa

Come scrive iltempo.it: La Russia sarebbe pronta a installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, nel sud della Libia, con l’obiettivo di puntarli verso ...

Missili puntati sull’Europa (con navi e sottomarini): perché le parole di Lavrov da Mosca segnano il ritorno alla Guerra Fredda

Riporta corriere.it: Putin ordinerà di puntare i missili a corto e medio raggio contro l’Europa. L’ipotesi considerata più probabile è che i russi monteranno gli ordigni più sulle navi e i sottomarini che ...

“La Russia vuole installare il suoi missili in Libia e puntarli contro l’Europa”

Da ilfattoquotidiano.it: La notizia è stata diffusa dall’ Agenzia Nova e riporta quanto a loro riferito da una persona a conoscenza del dossier: la Russia vuole installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, ca ...