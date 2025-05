MISERY | uno sguardo al libro e al film diventati dei cult imperdibili

"Misery" di Stephen King, pubblicato nel 1987, non è solo un thriller psicologico, ma un viaggio inquietante nella mente umana. La trasposizione cinematografica del 1990 ha aggiunto una dimensione visiva che ha catturato il pubblico, trasformando il racconto in un cult. In un'epoca in cui la tensione e la suspence dominano le piattaforme streaming, "Misery" rimane un riferimento, dimostrando come il terrore possa nascere anche dall'adorazione più intensa. Scopri perché

Nel 1987 l’autore statunitense Stephen King pubblica Misery, un thriller psicologico che riscuote subito un enorme successo, vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Tre anni dopo viene realizzata la sua trasposizione cinematografica, anch’essa acclamata dal pubblico e dalla critica. Sia il libro che il film sono diventati dei veri e propri cult, rendendo immortale il personaggio di Anne Wilkes, entrata di diritto nella lista dei 50 migliori cattivi del cinema. Trama. Lo scrittore di fama mondiale Paul Sheldon si risveglia dopo un breve coma in una casa sperduta del Colorado. Quel che ricorda è che stava festeggiando la morte del suo personaggio più celebre, la nobildonna ottocentesca Misery, e la futura pubblicazione di Bolidi, un romanzo che gli avrebbe permesso di cominciare una nuova pagina della sua carriera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - MISERY: uno sguardo al libro e al film diventati dei cult imperdibili

