Mirco Maestri ha sfiorato il sogno di una vita, arrivando secondo nella 18ª tappa del Giro d'Italia. A pochi chilometri dall'arrivo, il ciclista emiliano ha mostrato un coraggio e una determinazione che rispecchiano il trend crescente del ciclismo italiano. La sua performance dimostra come, anche in un momento di competizione intensa, l’italianità possa brillare. Non perdere la prossima tappa: chissà che non sia il suo giorno fortunato!

Mirco Maestri è arrivato a un soffio dal realizzare il sogno di vincere una tappa al Giro d’Italia. Nella quart’ultima giornata della kermesse, il 33enne di Casoni di Luzzara è infatti arrivato secondo al traguardo della 18ª tappa Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri. Primo sul traguardo il tedesco Nico Denz (Red Bull - Bora - Hansgrohe). Maestri è entrato nella maxi-fuga di giornata con oltre 30 corridori ed è poi rimasto in un gruppo più ristretto di 11 uomini. Il capitano della Polti VisitMalta è stato attento, ma non ha potuto neutralizzare la mossa vincente di Nico Denz a 16 chilometri dall’arrivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mirco Maestri sfiora la vittoria nella 18ª tappa del Giro d’Italia

