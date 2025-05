Miracolo a Bankitalia Orcel accanto a Messina

Un evento sorprendente a Palazzo Koch, dove la Banca d’Italia diventa il teatro di un “miracolo” economico sotto la direzione del governatore Fabio Panetta. In un contesto di incertezze globali, l’attenzione si sposta dalla politica al futuro dell’economia italiana. La performance di Panetta offre spunti preziosi per capire come reagire alle sfide attuali. Quali “miracoli” ci riserverà l’istituzione bancaria nei prossimi mesi? Non perdere l’occasione di scoprirlo!

Palazzo Koch come la grotta di Lourdes: la sede della Banca d’Italia, a Roma, è il luogo dei miracoli. Per un giorno ci si dimentica del Vaticano e di papa Leone XIV: va in scena la recita della relazione del governatore Fabio Panetta. La regia televisiva dell’istituzione bancaria – dove è appena rotolata una testa per “colpa” di Donald Trump – ha permesso anche ai non presenti di scatenare illazioni e commenti: c’è Carlo Messina accanto ad Andrea Orcel, guarda che coincidenza, con tanto di risate e pose per un selfie celebrativo. Che poi entrambi romani, anche se guidano gruppi che hanno la testa nel Nord dell’Italia: Intesa Sanpaolo e Unicredit. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Miracolo a Bankitalia, Orcel accanto a Messina

