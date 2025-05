Mirabeach riapre il 14 giugno con attrazioni caraibiche scivoli onde e zone VIP

Il parco acquatico Mirabeach riapre il 14 giugno, pronto a trasportarti in un paradiso caraibico! Con scivoli mozzafiato, onde perfette per surfare e zone VIP per il massimo del relax, è il luogo ideale per l'estate 2023. In un momento in cui la ricerca di esperienze uniche è in crescita, Mirabeach si propone come la meta perfetta per famiglie e amici. Non perdere l’occasione di vivere un'estate indimenticabile!

Il parco acquatico Mirabeach, contiguo a Mirabilandia, apre nuovamente i suoi cancelli per accogliere il pubblico in una stagione estiva all’insegna del divertimento e del relax. La riapertura è prevista per sabato 14 giugno, promettendo esperienze fresche e innovative per tutti i visitatori. Atmosfera caraibica L’ambiente ricrea atmosfere esotiche e rilassanti: la spiaggia bianchissima ispirata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mirabeach riapre il 14 giugno con attrazioni caraibiche, scivoli, onde e zone VIP

