Mio padre Massimo Boldi stava con una donna più giovane di 31 anni quasi mia coetanea Non voglio un papà che fa lo scemo | parla la figlia di Massimo Boldi

Quando la morosa del tuo anziano babbo è una tua coetanea si fa fatica a mandarla giù. È stato così anche per Micaela Boldi, figlia di Massimo, il celebre “cipollino”, re dei cinepanettoni e della commedia all’italiana anni ottanta e novanta. Ospite con lui a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Baliv o su Rai1, la 50enne primogenita di casa Boldi ha evocato la presenza della fidanzata di babbo all’epoca di 31 anni meno di lui e sua coetanea: “ Eravamo su due livelli diversi. Tra noi non è mai scoccata la scintilla. Ognuno a casa propria”. Già, perché il rapporto di affetto tra Massimo a Micaela è sempre stato di grande affetto ma anche di grande franchezza, come quando la notorietà di Massimo divenne un ingombro per le figlie bambine: “Mi ricordo che quando ero alle elementari lui iniziava a essere riconosciuto e in occasione della festa del papà gli scrissi una letterina in cui dicevo che n on mi piaceva il fatto che la gente lo fermasse per strada e che non mi venisse a prendere a scuola”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it