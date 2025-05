Mio figlio ucciso per una lite Lo scudetto? Ho avuto paura

Una giornata di studi dedicata a Santo Romano, che in una notte di novembre 2024 fu colpito a morte da un colpo di pistola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mio figlio, ucciso per una lite. Lo scudetto? Ho avuto paura"

Ucciso in auto con l’amico, la madre di Giuseppe Fusella: “Nessuno mi ridarà mio figlio, ma giustizia è stata fatta”

La madre di Giuseppe Fusella, ucciso insieme a un amico, esprime la sua gratitudine dopo la condanna all'ergastolo di Vincenzo Palumbo.

msn.com scrive: Una giornata di studi dedicata a Santo Romano, che in una notte di novembre 2024 fu colpito a morte da un colpo di pistola ...

Salvatore Vassalli: «Rimpiango di aver ucciso Mauro Di Giacomo, ma solo per mia figlia. Pensavo fosse ancora vivo quando sono andato via»

Come scrive msn.com: «Rimpiango tutto quello che è successo. Ma non per Di Giacomo, per mia figlia». È una delle frasi pronunciate venerdì, 23 maggio 2025, in aula da Salvatore Vassalli, l'operaio di Canosa di Puglia (Bar ...

"Mio figlio ucciso due volte"

Come scrive msn.com: Rabbia e dolore nelle parole della mamma di Santo Romano, il 19enne assassinato nel napoletano dopo una lite per una scarpa ... Ho solo il mio lavoro» Primo Maggio, Meloni: "Oltre 1 milione ...