Mio figlio è uscito di casa e l' ho rivisto in una bara | Loredana perse Tommaso in un incidente ora aiuta i genitori a convivere con il dolore

La storia di Loredana Blasi è un potente inno alla resilienza. Dopo aver perso il suo adorato Tommaso in un tragico incidente, ha trovato la forza di non solo sopravvivere, ma di vivere nuovamente. In un contesto dove il dolore è spesso silenzioso, lei emerge come una guida per tanti genitori che affrontano l'impossibile. La sua intuizione? Trasformare il lutto in un'opportunità di connessione profonda e significativa. Scoprirete come!

"Si può sopravvivere alla perdita di un figlio? Loredana Blasi risponde così: «Si può continuare a vivere». Una distinzione netta. Sopravvivere è resistere, vivere è altro. «Il giorno in cui ho perso mio figlio pensavo che la mia vita fosse finita», racconta a Today.it. Poi un’intuizione ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Mio figlio è uscito di casa e l'ho rivisto in una bara": Loredana perse Tommaso in un incidente, ora aiuta i genitori a convivere con il dolore

"Mio figlio è uscito felice e l'ho rivisto in una bara. Oggi aiuto altri genitori a convivere con questo dolore"

Lo riporta today.it: Loredana Blasi ha perso il suo Tommaso in un incidente stradale, 21 anni fa. Nel 2008 ha fondato l'associazione "La stanza accanto" per dare sostegno a chi vive la stessa tragedia ...

