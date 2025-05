Mini bus in fiamme nessun ferito nell’Avellinese

Un mini bus in fiamme a Avellino ha destato preoccupazione, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'episodio, avvenuto lungo la provinciale Grottaminarda-Melito Irpino, evidenzia l'importanza di investire nella sicurezza dei mezzi pubblici. Con l'aumento della domanda di trasporti alternativi, garantire la sicurezza diventa fondamentale per una mobilità sostenibile. Un promemoria che ci invita a riflettere sull'innovazione del settore!

Un mini bus di una società privata ha preso fuoco sulla strada provinciale che collega Grottaminarda a Melito Irpino, in provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo. L'autista, che stava riportando il mezzo da dodici posti in deposito, dunque senza passeggeri a bordo, ha tentato di spegnere,il rogo utilizzando gli estintori in dotazione. Il transito è stato momentanemante interrotto per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata.

