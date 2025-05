Minaccia la ex davanti alla figlia di tre anni | arrestato

Un'altra pagina tragica nella cronaca di violenza domestica: un uomo arrestato dopo aver minacciato l'ex compagna, con la figlia di tre anni presente. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante che colpisce tante famiglie, spesso invisibile ma devastante. È fondamentale promuovere una cultura di rispetto e protezione, per interrompere il ciclo della paura. La sicurezza delle donne e dei bambini deve essere una priorità per tutti noi.

Tempo di lettura: 2 minuti Minacciata mentre è alla guida dell’auto. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato un 34enne, ex compagno della donna. Le accuse sono di atti persecutori aggravati. È accaduto a Pollena Trocchia, dove i militari della tenenza di Cercola in servizio di controllo del territorio, hanno notato una scena insolita all’interno dell’area di sosta di un parco giochi. Un uomo era infatti in piedi vicino ad un’auto ma con il busto all’interno dell’abitacolo, dove si trovavano due donne e una bambina. Alla vista della pattuglia, una delle presenti ha iniziato a suonare il clacson per attirare l’attenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minaccia la ex davanti alla figlia di tre anni: arrestato

