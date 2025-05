Minacce all’avvocata | Ucciderò te e Sempio Due le mail anonime

Un allerta inquietante per la sicurezza dei professionisti legali: l'avvocata Angela Taccia riceve minacce di morte attraverso email anonime, un gesto che sottolinea il clima di intimidazione in cui operano molti avvocati. In un'epoca in cui la giustizia può sembrare fragile, è fondamentale riflettere sull'importanza del rispetto e della protezione per chi difende i diritti. La tutela della legalità deve prevalere su ogni forma di violenza!

GARLASCO (Pavia) "Ucciderò te e Sempio" e "Sei morta". Sono l'oggetto di due mail, con allegata foto con un fucile a pompa, 7 proiettili, un martello, due pinze, un cacciavite, dei lacci e dei guanti, inviate dallo stesso mittente ad Angela Taccia, l'avvocata che col collega Massimo Lovati difende Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nelle riaperte indagini sull' omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Esplicite minacce di morte che la professionista ha denunciato ieri ai carabinieri. "Avevo già ricevuto delle minacce – spiega Angela Taccia – sia per telefono che via social, ma non avevo denunciato nulla.