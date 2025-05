Mimmo Paladino cittadino onorario di Poggibonsi | il 7 e l’8 giugno due giornate all’insegna dell’arte

Poggibonsi si prepara a celebrare l'arte e la cultura con un evento imperdibile: Mimmo Paladino, il maestro della transavanguardia, diventa cittadino onorario! Il 7 e 8 giugno, due giorni di eventi coinvolgenti tra arte, cinema e memoria collettiva trasformeranno la città toscana in un palcoscenico di emozioni. Un’occasione unica per riflettere sul ruolo dell’arte nella costruzione di comunità vivaci e partecipative. Non perdere questa celebrazione del futuro!

Poggibonsi organizza due giorni di eventi pubblici tra arte, cinema, memoria collettiva e partecipazione civica in onore di Mimmo Paladino. L’iniziativa, in programma ne comune toscano sabato 7 e domenica 8 giugno, è promossa dall’ Associazione Arte Continua nell’ambito del progetto Le Città del Futuro, in collaborazione con la Fondazione E.L.S.A e con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, che conferirà al maestro campano di origine sannita la cittadinanza onoraria, riconoscendone “il profondo impatto culturale sul territorio”. Il legame tra Paladino e la città nasce nel 1998 con la realizzazione dell’opera I dormienti, un intervento permanente installato presso la Fonte delle Fate in occasione della terza edizione del progetto Arte all’Arte – arte architettura paesaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

