MILLY CARLUCCI A BUBINO | OCCASIONE PER ELEGGERE IL MAESTRO CHE ENTRERÀ A BALLANDO

Milly Carlucci si prepara a stupire i fan con un grande finale di “Sognando…Ballando con le Stelle”! Questa sera alle 21.30 su Rai1, avremo l’occasione di eleggere il maestro che avrà l'onore di entrare nel cast di Ballando. Un evento imperdibile che celebra non solo il talento, ma anche la passione per la danza, in un momento in cui la musica e il ballo uniscono le persone come mai prima d’ora. Non mancate!

Arriva direttamente dagli studi di Ballando con le Stelle un nuovo video da Milly Carlucci. Milly Carlucci ricorda l'appuntamento con il gran finale dello spin-off del talent show di Rai1 "Sognando.Ballando con le Stelle", un appuntamento da non perdere questa sera alle 21.30 su Rai1.

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

