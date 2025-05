MILLY CARLUCCI A BUBINO | CHI ENTRA A BALLANDO CON LE STELLE QUESTO AUTUNNO?

Milly Carlucci torna a far battere il cuore degli appassionati di danza con un video esclusivo per BubinoBlog! In attesa del gran finale di “Sognando… Ballando con le Stelle”, fissato per questa sera alle 21.30 su Rai1, l’energia e la passione per il ballo si intrecciano con un trend in crescita: la riscoperta dei talent show come strumento di intrattenimento collettivo. Non perdere l’occasione di vivere la magia della danza!

Arriva, direttamente dagli studi di Ballando con le Stelle al Foro Italico in Roma, un nuovo video di Milly Carlucci rivolto ai lettori di BubinoBlog. Milly Carlucci ricorda l’appuntamento con il gran finale dello spin-off del talent show di Rai1 “Sognando.Ballando con le Stelle”, un appuntamento da non perdere questa sera alle 21.30 su Rai1. Questa sera, oltre a molti vip che hanno partecipato nel corso degli anni all’iconico show dell’ammiraglia Rai, verrà eletto il nuovo maestro o la nuova maestra in vista dell’edizione autunnale. https:bubinoblog.altervista.orgwp-contentuploads202505VID-20250530-WA0024. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MILLY CARLUCCI A BUBINO: “CHI ENTRA A BALLANDO CON LE STELLE QUESTO AUTUNNO?”

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

