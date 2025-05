Mille pubblica il singolo C’est Fantastique e annuncia le date del tour estivo

Mille è tornata con il singolo "C'est Fantastique" e ha annunciato il tour estivo che promette emozioni indimenticabili! Con la sua voce graffiante e uno stile unico, la giovane artista cattura l’attenzione in un momento in cui la musica dal vivo sta riempiendo di nuovo i cuori. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che mescola forza e delicatezza. Preparati a cantare a squarciagola sotto le stelle!

Mille è pronta a tornare sul palco con Il tour c'est fantastique!, una serie di date estive annunciate nel giorno della pubblicazione del nuovo brano. Voce graffiante, stile inconfondibile e un'identità visiva e sonora che mescola forza e delicatezza: Mille – alias di Elisa Pucci – è pronta a tornare sul palco con Il tour c'est fantastique!, una serie di date estive che la vedranno protagonista dei più importanti festival italiani. Un'occasione unica per riscoprire — o incontrare per la prima volta — tutta la forza espressiva e l'unicità di una delle voci più distintive del panorama musicale italiano.

