Mille fa tappa a Polignano a mare con il suo tour ' C’est Fantastique'

da non perdere per vivere l’emozione di un’artista che sa come toccare le corde del cuore. Con il suo stile unico, Mille sta ridefinendo il panorama musicale italiano, portando freschezza e autenticità. Polignano a Mare, con la sua bellezza mozzafiato, sarà il palcoscenico ideale per un concerto indimenticabile. Preparati a lasciarti trasportare dalle sue note, perché ogni live è un viaggio emozionante!

Voce graffiante, stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che mescola forza e delicatezza: MILLE – alias di Elisa Pucci – è pronta a tornare sul palco con IL TOUR C’EST FANTASTIQUE!, una serie di date estive che la vedranno protagonista dei più importanti festival italiani. Un’occasione. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Mille fa tappa a Polignano a mare con il suo tour 'C’est Fantastique'

Mille pubblica il singolo C’est Fantastique e annuncia le date del tour estivo

Mille è tornata con il singolo "C'est Fantastique" e ha annunciato il tour estivo che promette emozioni indimenticabili! Con la sua voce graffiante e uno stile unico, la giovane artista cattura l’attenzione in un momento in cui la musica dal vivo sta riempiendo di nuovo i cuori.

Cerca Video su questo argomento: Mille Fa Tappa Polignano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“La corsa dei tre Mari” da Polignano a Mare a Gioia Tauro. Domani tappa acrese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Venere della campagna (discussa) del ministero fa tappa a Polignano: pubblicate le prime foto con Domenico Modugno

telebari.it scrive: In piazza San Marco a Venezia, con smartphone al seguito per catturare un selfie. Ma anche a Polignano, sugli scogli, con alle spalle Lama Monachile. La nuova campagna di comunicazione realizzata da ...

La Mille Miglia fa tappa in piazza Bracci

Si legge su msn.com: L’edizione 2024 della Mille Miglia vedrà l’arrivo della quarta tappa a San Lazzaro nella serata di venerdì 14 giugno, verso le 20. La Mille Miglia arriverà a San Lazzaro attraversando il ...

'Into thin words' - Like a little disaster fa tappa a Polignano a Mare - Faxonline.it

Riporta faxonline.it: Skip to the primary navigation. Skip to the content. 28k 2k Home page Newsletter Rubriche speciali ...