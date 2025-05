Miley Cyrus pubblica l’album Something Beatiful e il video di Easy Lover

Oggi è il grande giorno per i fan di Miley Cyrus: esce "Something Beautiful", il suo nuovo album che promette di esplorare emozioni profonde e suoni avvolgenti. Insieme al lancio, il video del singolo "Easy Lover" cattura l'attenzione con il suo stile inconfondibile. Questo progetto segna un'evoluzione artistica nel panorama musicale attuale, riflettendo la continua ricerca di autenticità e connessione emotiva da parte degli artisti. Non perderti questa nuova tappa!

È uscito oggi, Something Beatiful, il nuovo album di inediti di Miley Cyrus, con il video del nuovo singolo Easy Lover. È uscito oggi, venerdì 30 maggio, Something Beatiful (ColumbiaSony Music), il nuovo attesissimo album di inediti di Miley Cyrus, artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale. L’uscita dell’album è accompagnata dal video del nuovo singolo Easy Lover. Nell’artwork dell’album, Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto. L’album è disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Miley Cyrus pubblica l’album Something Beatiful e il video di Easy Lover

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro

Miley Cyrus condivide con Apple Music le impressioni sul suo nuovo album "Something Beautiful", i tour e molto altro.

