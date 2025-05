Milano sotto choc | è morto il ragazzino di 13 anni accoltellato da uno spacciatore cubano | aveva ucciso anche il cane

Milano è sotto choc: un ragazzo di 13 anni, vittima di un brutale accoltellamento, ci ha lasciati dopo settimane di lotta. La tragedia si colloca in un contesto di crescente violenza giovanile e spaccio nei centri urbani, sollevando un interrogativo inquietante: fino a dove può arrivare la perdita di controllo? Questo triste episodio evidenzia la necessità di interventi incisivi per proteggere i più vulnerabili. La città chiede risposte.

E’ morto dopo circa due settimane di ricovero in ospedale, in gravissime condizioni, il r agazzo di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in cima alla scalinata che sbuca sul marciapiedi di viale Città di Fiume, in zona Porta Venezia a Milano. Il presunto responsabile, un cittadino cubano, uno spacciatore, era stato arrestato in un quartiere periferico di Pozzuolo Martesana con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzino di origine egiziana è morto dopo due settimane di ricovero in rianimazione dove era stato portato con una ferita penetrante al lato destro del torace e perforazione polmonare da un ragazzo italiano di 19 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano sotto choc: è morto il ragazzino di 13 anni accoltellato da uno spacciatore cubano: aveva ucciso anche il cane

Morto a 13 anni a Milano, accoltellato da un pusher cubano: il ragazzino era stato aggredito insieme al suo cane

MILANO - È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai ...

