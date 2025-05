Milano | ricorso in Cassazione contro la semi libertà di Alberto Stasi

La Procura generale di Milano ha fatto un passo decisivo: ha presentato ricorso in Cassazione contro la semi libertà concessa ad Alberto Stasi. Un caso che riaccende i riflettori sui temi della giustizia e della sicurezza, in un'epoca in cui le decisioni giudiziarie sono sempre più scrutinabili. La vicenda non riguarda solo Stasi, ma tocca profondamente il nostro senso di giustizia. Rimani aggiornato su questo intricato puzzle legale!

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere la revoca del provvedimento con cui nelle scorse settimane il Tribunale di sorveglianza ha concesso la semi libertà ad Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. A quanto apprende l'ANSA, il motivo dell'impugnazione è legato alla mancata richiesta di autorizzazione a rilasciare un'intervista al programma Le Iene durante un permesso per un ricongiungimento familiare. La vicenda, per il pg, avrebbe dovuto essere valutata diversamente dai giudici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano: ricorso in Cassazione contro la semi libertà di Alberto Stasi

