Milano ragazzo accoltellato in strada | il 13enne è morto

Un tragico episodio scuote Milano: un ragazzo di soli 13 anni perde la vita dopo un accoltellamento avvenuto in strada. Un evento che riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e sulle misure di sicurezza nelle nostre città. Questo dramma, purtroppo, è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno crescente. Quali sono le soluzioni per garantire ai nostri giovani un futuro più sicuro? La domanda resta aperta.

E’ morto questa mattina al Fatebenefratelli di Milano ragazzo di 13 anni accoltellato al petto il 16 maggio in via Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. Il suo aggressore, un 26enne cubano, si trova ancora in carcere dopo essere stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Ora l’accusa della pm Francesca Crupi cambierà in omicidio volontario. La vittima, soccorsa da un passante, era stato operato in ospedale ma non ce l’ha fatta. L’aggressione mentre il ragazzo e un amico stavano contrattando un acquisto di droga con il pusher. Il giovane di origine egiziana è morto dopo due settimane di ricovero in rianimazione dove era stato portato con una ferita penetrante al lato destro del torace e perforazione polmonare da un ragazzo italiano di 19 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, ragazzo accoltellato in strada: il 13enne è morto

