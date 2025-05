Milano morto il 13enne accoltellato e lasciato in mezzo alla strada da un pusher cubano

Tragedia a Milano: un ragazzo di soli 13 anni perde la vita dopo un'aggressione. L'episodio, che ha scosso la città, solleva interrogativi sul crescente fenomeno della violenza giovanile legata al traffico di droga. La morte del giovane richiama l'attenzione su una realtà inquietante, dove i più vulnerabili diventano vittime in un contesto di degrado e illegalità. È il momento di riflettere insieme su come proteggere i nostri ragazzi da queste insidie.

Il giovanissimo è deceduto dopo due settimane di ricovero all'sopedale Fatebenefratelli, dove a seguito di un intervento a cui è stato sottoposto non fosse più in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Milano, a cui spetta il compito di cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto e soprattutto il responsabile o gli eventuali responsabili dell'aggressione al ragazzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, morto il 13enne accoltellato e lasciato in mezzo alla strada da un pusher cubano

È morto l'ex Presidente dell'Uruguay Josè Mujica, eccolo a Milano nel 2018 discutere del populismo

È con grande tristezza che annunciamo la morte di José Mujica, ex presidente dell'Uruguay, all'età di 89 anni.

Cerca Video su questo argomento: Milano Morto 13enne Accoltellato Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Pietre, calci e pugni: la maxi rissa tra ragazzini in un ospedale a Milano; Rissa tra giovani fuori dall'ospedale Fatebenefratelli: erano venuti a trovare il 13enne accoltellato con il suo cane; È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato a Milano; Omicidio a Brancaccio: trovato un uomo con diverse coltellate al torace e all'addome. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milano, ragazzo accoltellato in strada: il 13enne è morto

Da msn.com: E’ morto questa mattina al Fatebenefratelli di Milano ragazzo di 13 anni accoltellato al petto il 16 maggio in via Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. Il suo aggressore, un 26enne cubano, si trova ...

Milano, è morto il 13enne accoltellato da uno spacciatore

Scrive msn.com: È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

È morto il 13enne accoltellato due settimane fa in Porta Venezia: l’aggressore accusato di omicidio volontario

Da ilgiorno.it: La vicenda risale allo scorso 16 maggio, in viale Vittorio Veneto a Milano. Il ragazzino era ricoverato all’ospedale Fatebenfratelli. Il pusher cubano di 27 anni si trova in carcere a San Vittore ...