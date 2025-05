Milano morto dopo due settimane 13enne accoltellato in zona Porta Venezia

Una tragedia che scuote Milano: un ragazzo di soli 13 anni perde la vita dopo due settimane di lotta in ospedale, vittima di un accoltellamento a Porta Venezia. Questo drammatico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città e sulla necessità di interventi efficaci contro la violenza giovanile. È ora di riflettere e agire, perché ogni vita conta. Non possiamo più ignorare queste realtà inquietanti.

(Adnkronos) – E' morto dopo circa due settimane di ricovero in ospedale, in gravissime condizioni, il ragazzo di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in cima alla scalinata che sbuca sul marciapiedi di viale Città di Fiume, in zona Porta Venezia a Milano. Il presunto responsabile, un cittadino cubano, era stato arrestato in un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Milano, morto dopo due settimane 13enne accoltellato in zona Porta Venezia

L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'accusa diventerà ora di omicidio volontario

È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai carabinieri

MILANO - È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato dai