Milano insicura morto il 13enne accoltellato due settimane fa

La tragica morte del 13enne accoltellato a Milano segna un'altra pagina oscura nella lotta contro il fenomeno delle droghe e della violenza giovanile. Dietro a questo dramma, emerge un trend inquietante: l'aumento dei conflitti tra adolescenti nel traffico di sostanze stupefacenti. Un appello alla società per affrontare con urgenza le cause profonde di queste situazioni, prima che un altro giovane venga travolto da una spirale di violenza.

Aveva 13 anni, avrebbe compiuto 14 anni tra qualche settimana, è morto nell’ospedale Fatebenefratelli di Milano l’adolescente di origine egiziana noto alle cronache solo con le iniziali A.A. e che era stato accoltellato da un pusher cubano il 16 maggio scorso dopo una lite mentre acquistava da lui alcuni grammi di hashish. I primi colpi . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Milano insicura, morto il 13enne accoltellato due settimane fa

