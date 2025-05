Milano Film Fest 2025 accende la città con Scintille | cinema all’aperto in tutti i municipi dal 3 all’8 giugno

Milano si prepara a vivere un'estate di cinema con il Milano Film Fest 2025! Dal 3 all'8 giugno, ogni sera, piazze e giardini si trasformeranno in sale cinematografiche sotto le stelle. Con "Scintille", avrai l'opportunità di scoprire opere italiane e internazionali, tutte gratuite. Un'iniziativa che non solo celebra il cinema, ma promuove anche la socialità e la cultura. Non perdere l'occasione di vivere la magia del grande schermo all'aperto!

Dal 3 all’8 giugno 2025, il Milano Film Fest porta il cinema all’aperto in tutti e nove i municipi della città con Scintille, un’iniziativa speciale realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo. Ogni sera, alle 21.30, 18 proiezioni gratuite animeranno piazze, giardini e cortili con i migliori film italiani e internazionali, offrendo un’esperienza culturale inclusiva e diffusa in tutta Milano. Milano Film Fest 2025: cinema gratuito sotto le stelle a Milano. Due proiezioni per ogni municipio, con titoli selezionati per un pubblico eterogeneo e doppiati in italiano: da film per famiglie a successi d’autore, ogni appuntamento sarà introdotto da ospiti speciali, tra cui registi ed esperti del settore, per stimolare il dialogo con il pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com