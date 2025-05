Milano è morto il ragazzo 13enne accoltellato a Porta Venezia con il suo cane

Tragedia a Milano: un ragazzo di soli 13 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato. L'accaduto, avvenuto in una zona centrale come Porta Venezia, riporta alla luce il grave problema della violenza giovanile nelle nostre città. Questo evento straziante ci invita a riflettere su come proteggere i più giovani da una realtà sempre più inquietante. La domanda che tutti ci poniamo è: cosa stiamo facendo per fermare questa spirale di violenza?

Il giovane era stato ferito insieme al suo cane: il presunto aggressore è un cittadino cubano. È morto dopo due settimane di agonia in ospedale il ragazzo di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio a Milano, in cima alla scalinata che collega viale Città di Fiume a Porta Venezia. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, e il decesso è avvenuto presso l'ospedale Fatebenefratelli, dove era ricoverato. L'aggressione: un acquisto di droga finito in tragedia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si trovava insieme a un 19enne e a un'altra persona non ancora identificata per acquistare droga nella zona dei bastioni di via Vittorio Veneto.

