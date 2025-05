Milano è morto il 13enne accoltellato per una lite di droga | omicidio volontario per il pusher cubano

Milano è scossa da una tragedia insostenibile: Abdelaziz, un ragazzo di soli 13 anni, è morto dopo due settimane di lotta contro le ferite riportate in un'aggressione legata a uno scambio di droga. Questo omicidio sottolinea il crescente fenomeno della violenza giovanile legata al traffico di sostanze stupefacenti. È un richiamo urgente a riflettere su come possiamo proteggere i nostri giovani e prevenire simili drammatiche spirali di violenza.

È deceduto dopo due settimane di agonia Abdelaziz Elsayed Hazem Ahmed, il 13enne accoltellato il 16 maggio in viale Vittorio Veneto a Milano. Ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Fatebenefratelli, non ce l'ha fatta. L'accusa a carico del 27enne cubano fermato dai carabinieri si aggrava ora a omicidio volontario. Una compravendita di droga finita in tragedia. Quel pomeriggio, Abdelaziz si trovava insieme a due amici egiziani – un 19enne e un 21enne – per acquistare 20 grammi di hashish da un pusher conosciuto dal più grande del gruppo. L'incontro avviene nell'area verde lungo i binari del tram, tra Porta Venezia e piazza Repubblica.

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

