Milano dal 5 all’8 giugno il Festival di ReNudo | quattro giorni all’insegna della cultura Underground

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, torna dal 5 all’8 giugno 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano, negli spazi delle ex Cisterne di via Procaccini 4, “Le Notti dell’Underground – Il Festival di Re Nudo”, manifestazione gratuita e aperta a tutti interamente dedicata alla cultura alternativa e alla creatività giovanile. L’edizione di quest’anno, come ha spiegato a La Presse il direttore del Festival, Luca Pollini, si arricchisce rispetto alla precedente con un giorno in più di eventi e un programma ampliato: “Quest’anno abbiamo in programma appuntamenti che si dividono tra musica, fotografia, teatro, poesia, letteratura, insomma un po’ tutte le culture e coinvolgono 103 giovani artisti, tutti under 30 ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it