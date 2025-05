Milano chiude Era Conceiçao e scommette di nuovo su Allegri

Milano cambia rotta e riscopre il suo passato: Massimiliano Allegri torna sulla panchina rossonera, segnando un nuovo capitolo in una storia di successi. In un momento in cui la Serie A cerca di rilanciarsi, questa mossa gioca con l’idea di stabilità in un contesto di continua evoluzione. Sarà il carisma di Allegri a riportare il Milan ai vertici? La risposta potrebbe riscrivere le sorti del campionato!

Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: El Milan anunció este viernes que el italiano Massimiliano Allegri es el nuevo entrenador del primer equipo, aunque no precisó hasta cuando ha firmado su nuevo contrato con el club milanista. “ El AC Milan anuncia que ha confiado la dirección técnica del primer equipo masculino a Massimiliano Allegri “, indicó la entidad en un comunicado, en el que recuerda su larga trayectoria en el fútbol italiano y su llegada al Milán en 2010 “con el que inmediatamente ganó el 18º Scudetto de la historia rossonera y la Supercopa de Italia de 2011”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Milano chiude “Era Conceiçao” e scommette di nuovo su Allegri