Milano 7-8 giugno 2025 | festival pop tra premi Vernia Nuzzolo e anteprime

Milano si prepara ad accogliere il festival pop più atteso del 2025! Il 7 e 8 giugno, la città diventerà il cuore pulsante della cultura pop, con ospiti d'eccezione come i premiati Vernia e Nuzzolo. Un'opportunità unica per immergersi in un mondo di cinema, fumetti e cosplay, con performance live che promettono di incantare. Non perdere l'occasione di incontrare le stelle del settore e vivere un'esperienza indimenticabile!

L'evento imperdibile dedicato alla cultura pop torna a Milano per due giorni di intensa attività, con festività che spaziano dal cinema ai fumetti, dalle cosplay fino alle performance live e agli incontri con le stelle del settore. L'iniziativa, organizzata da Duesse Media Network e guidata artisticamente da Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, si svolgerà presso .

Jazz Nights. Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano. Dal 5 giugno al 24 luglio 2025

Scopri l'atmosfera unica delle Jazz Nights al ristorante Don Lisander: dal 5 giugno al 24 luglio 2025, potrai gustare cene a tema abbinate a concerti di artisti selezionati dal Blue Note di Milano.

Linus racconta Party Like a Deejay dal 6 all'8 giugno a Milano

Party like a Deejay: il 7 e 8 giugno all’Arco della Pace la grande festa in musica di Radio DeeJay

Party Like a Deejay 2025: Milano si trasforma in un palcoscenico di musica e cultura

