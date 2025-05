Milan | via Leao lo scambio sblocca l’affare

Il Milan si prepara a una rivoluzione! Con l'ufficialità di Allegri, il club rossonero è pronto a scrivere un nuovo capitolo. L’eventuale scambio con il Barcellona per Leao potrebbe sbloccare una serie di trattative cruciali. In un mercato sempre più dinamico, perderlo sarebbe un colpo duro, ma le grandi squadre si reinventano. Rimanete sintonizzati: l'estate milanista promette sorprese!

I rossoneri potrebbero andare perdere il portoghese nel prossimo calciomercato e si parla della possibilità di uno scambio con il Barcellona La nuova era del Milan è ufficialmente partita. L'ufficialità di Allegri è il primo passo di una estate che si preannuncia fondamentale per quanto riguarda i rossoneri. L'ultima stagione è stata davvero molto complicata anche a causa di scelte non giuste e, quindi, a Tare e al tecnico livornese toccherà lavorare in modo duro per ricostruire una squadra completa e naturalmente pronta a competere per lo Scudetto.

Coco ricorda lo scambio con Seedorf: «Non sapevo nulla, sarei tornato a piedi al Milan»

Francesco Coco, ex calciatore dell'Inter, ha rievocato un episodio significativo della sua carriera: lo scambio con il Milan per Clarence Seedorf.

