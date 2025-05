Milan tra cessioni ed entrate | da Reijnders e Theo a Ricci del Torino

Il mercato del Milan si accende con cessioni strategiche e volti nuovi! Da Reijnders a Theo, passando per Ricci del Torino, il club rossonero sta costruendo una rosa competitiva per affrontare la prossima stagione.

Il mercato del Milan entra nel vivo e il nostro Stefano Bressi, sul canale YouTube di Pianeta Milan, ha fatto il punto sulle novità.

Calciomercato Milan, le cessioni per fare cassa

Il Milan, dopo una stagione segnata da delusioni e una posizione in classifica deludente, punta ora sulle cessioni strategiche per fare cassa.

