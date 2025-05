Milan Theo verso la cessione | così si finanzia il colpo dal Chelsea

Il Milan è in fermento: la possibile cessione di Theo Hernandez potrebbe rappresentare un cambio di rotta cruciale. Mentre il mercato si infiamma, i rossoneri si preparano a un colpo dal Chelsea che potrebbe rinvigorire la squadra. In un contesto calcistico dove le big si sfidano per i migliori talenti, sarà interessante vedere come il Milan navigherà queste acque turbolente. Rimanete sintonizzati, la saga è solo all'inizio!

Il Milan rischia seriamente di perdere, oltre a Reijnders, anche Theo Hernandez. La sua cessione in Arabia Saudita può, però, finanziare il colpo che arriverebbe dal Chelsea per Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie. I rossoneri stanno piano piano prendendo forma, dopo mesi e mesi di immobilismo rispetto ad una situazione che stava gradualmente precipitando. E’ stato scelto il direttore sportivo, con questo compito affidato ad Igli Tare, mentre per la panchina la società ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri. Ovviamente, però, l’ ex Juventus da solo non può bastare per invertire la rotta, come si suole dire in questi casi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Theo verso la cessione: così si finanzia il colpo dal Chelsea

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

