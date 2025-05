Milan-Theo Hernandez | dall’offerta araba alla posizione del club il punto dopo l’incontro | CM IT

Il futuro di Theo Hernandez è in bilico: dopo un'intensa offerta araba, il terzino francese si trova al centro di un dibattito strategico in casa Milan. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il club sta attraversando una fase di riorganizzazione fondamentale. La pressione aumenta e le scelte dei vertici potrebbero delineare non solo il destino del giocatore, ma anche quello della squadra. Sarà la sua permanenza il segnale di una nuova era?

Le ultime sul futuro del terzino francese dopo il summit in via Aldo Rossi: il destino del giocatore appare davvero segnato Igli Tare ha fretta. Il Direttore sportivo ha premuto il piede sull'acceleratore per risolvere il prima possibile i casi critici del suo Milan. Dopo aver chiuso per l'allenatore, con l'arrivo di Massimiliano Allegri, è tempo di passare ai calciatori. Milan-Theo Hernandez: dall'offerta araba alla posizione del club, il punto dopo l'incontro (LaPresse) – Calciomercato.it Oggi così la lente di ingrandimento è stata puntata su Tijjani Reijnders, con la prima offerta del Manchester City che non ha soddisfatto i rossoneri.

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

