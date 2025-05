Milan Tare e Allegri programmano il summit con Theo Hernandez | Al-Hilal pronto a ricoprirlo d'oro

Milano si prepara a una svolta clamorosa! Massimiliano Allegri ha ufficializzato il suo ritorno sulla panchina rossonera, mentre il summit con Theo Hernandez si fa infuocato, con l'Al Hilal pronto a fare sul serio. Questo momento segna un punto di non ritorno per il Milan, che punta a rinforzarsi e tornare protagonista in Europa. Riusciranno i meneghini a resistere alle lusinghe saudite? La partita è solo all’inizio!

Massimiliano Allegri ha messo la firma che lo legherà per le prossime due stagioni (con un`opzione per la terza) al Milan. Un primo passo significativo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Allegri torna al Milan, i retroscena: Tare decisivo, l'ha convinto in 48 ore

Riporta corrieredellosport.it: Dopo undici anni il tecnico livornese di nuovo a Milanello: dovrà ricostruire i rossoneri, sarà al centro del progetto ed avrà pieni poteri ...

Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore

Segnala msn.com: MILANO - Massimiliano Allegri è sempre più vicino al Milan: il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha individuato in lui la figura ideale come allenatore per la prossima stagione. Nelle ultime ore c'è ...

Il Milan accelera per Allegri, è la prima scelta di Tare: c'è fiducia per la chiusura

Lo riporta msn.com: E se davvero Conte restasse al Napoli? Oltre i fiumi di inchiostro sprecati, ci sarebbero piani da buttare via per chi aveva già programmato la prossima panchina. Come la Juve per esempio. Oppure chi ...