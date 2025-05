Milan ritorna Allegri | la struttura del contratto la curiosità sui bonus

Massimiliano Allegri torna a casa! Dopo 11 anni, il tecnico riprende le redini del Milan, portando con sé esperienza e ambizioni rinnovate. Ma non è solo un ritorno: la struttura del contratto, ricca di bonus legati a risultati, riflette la crescente pressione nel mondo del calcio moderno. Un cambio che potrebbe ridefinire le dinamiche della Serie A. Sarà il suo il tocco magico che riporterà il Diavolo ai vertici?

A distanza di 11 anni dall'ultima volta, Massimiliano Allegri torna a sedere sulla panchina del Milan. In giornata ufficialità del tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ritorna Allegri: la struttura del contratto, la curiosità sui bonus

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

