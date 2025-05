Milan Reijnders si allontana | in arrivo la seconda offerta del Manchester City cresce la fiducia degli inglesi

Il futuro di Tijjani Reijnders è sempre più incerto: il Manchester City lancia la sua seconda offerta, accrescendo le aspettative attorno al giovane talento. In un periodo in cui i club europei stanno investendo massicciamente su giovani promesse, il Milan si trova a un bivio cruciale. Riuscirà a trattenere il suo gioiello o assisteremo a un altro trasferimento che cambierà le sorti del mercato? Gli occhi sono puntati su di lui!

La trattativa per Tijjani Reijnders è entrata nella fase più calda: il Manchester City presenta la prima offerta ufficiale al Milan. Il Mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Cerca Video su questo argomento: Milan Reijnders Allontana Arrivo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Reijnders si vede già al City: la scelta sulle vacanze è un altro indizio sull’addio; Reijnders fa un altro passo verso il Manchester City: l'indiscrezione che allarma i tifosi del Milan; Rivoluzione Milan, i doppio incontro cambia tutto: ribaltone Allegri; Leao via, altro affare col Chelsea: scambio targato Mendes. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tutto fatto, addio Reijnders e sostituto in arrivo: doppia operazione Milan

milanlive.it scrive: Reijnders sempre più verso la cessione al Manchester City: un italiano per sostituirlo, ma non c'è ancora una trattativa in corso ...

Carlo Pellegatti discute il possibile futuro di Tijjani Reijnders al Milan

Lo riporta msn.com: Il futuro di Tijjani Reijnders al Milan: un possibile addio che scuote l’ambiente e accende il mercato rossonero in vista della prossima stagione. Nelle discussioni di mercato che coinvolgono il Milan ...

Milan-Reijnders, avventura al capolinea: spunta un retroscena

Secondo spaziomilan.it: L'avventura del centrocampista olandese con il Milan sembra essere giunta al capolinea: spunta un dettaglio che non lascia scampo.