Milan pressing di Guardiola su Reijnders | il Manchester City esce allo scoperto | CM IT

Il Milan è al centro di una frenetica corsa al mercato, con l'interesse del Manchester City per Reijnders che accende gli animi. Mentre Allegri si prepara a guidare la squadra, il giovane talento olandese potrebbe diventare un tassello fondamentale per il futuro rossonero. In un panorama calcistico in continua evoluzione, la strategia del Milan sta già attirando sguardi da tutto il mondo. Riuscirà Tare a mantenere i suoi gioielli?

Le ultime sul futuro del centrocampista olandese, finito nel mirino dei Citizens: c'è voglia di andare a dama il prima possibile Sono giorni intensi per il Milan, che poche ore fa ha annunciato ufficialmente Massimiliano Allegri. Il livornese è di fatto il primo colpo di Igli Tare, che si è insediato solamente lunedì. L'albanese ha così deciso di premere il piede sull'acceleratore. Milan, pressing di Guardiola su Reijnders: il Manchester City esce allo scoperto CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Ora spazio al calciomercato dei giocatori, sia in entrata che in uscita. C'è davvero parecchio da lavorare e ci sono almeno tre casi spinosi da rivolvere il prima possibile.

Milan-Bologna, Trevisani: “Tre fattori saranno importanti. Il pressing …”

In vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il giornalista Riccardo Trevisani ha sottolineato tre fattori chiave che potrebbero influenzare l'incontro.

Si legge su calciomercato.it: Sono giorni intensi per il Milan, che poche ore fa ha annunciato ufficialmente Massimiliano Allegri. Il livornese è di fatto il primo colpo di Igli Tare, che si è insediato solamente lunedì.

Accordo raggiunto: il top player saluta il Milan!

Lo riporta spaziomilan.it: Trovata l’intesa: il Milan ha dato il via libera alla cessione del top player. I rossoneri incassano una cifra record!

Milan, fatta per Reijnders al Manchester City: affare da 75 milioni

Come scrive sportmediaset.mediaset.it: Il Milan è intenzionato a investire i soldi guadagnati da Reijnders nel mercato estivo, aggiungendo 25 milioni per un budget complessivo di 100 milioni di euro per le entrate. In tal senso da segnalar ...