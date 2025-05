Milan ora è anche ufficiale | Allegri è il nuovo allenatore rossonero

Il Milan ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, segnando un capitolo audace nel suo percorso. Con il ritorno di un stratega esperto, il club punta a rilanciarsi nel panorama calcistico europeo. Questo cambiamento non è solo una mossa tattica, ma anche un segnale forte: la volontà di tornare ai vertici. Allegri, già vincente con i rossoneri, potrebbe riportare l'entusiasmo e la competizione in un ambiente che ha voglia di riscatto.

(Adnkronos) – Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Adesso è ufficiale. La notizia è stata data in mattinata dal club rossonero con una nota: "Ac Milan – si legge – comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri". Per il tecnico toscano si tratta di un grande

Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

