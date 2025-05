Milan occhio alla trappola Garnacho | e se fosse un Joao Felix 2 0?

Alejandro Garnacho, talento in ascesa, potrebbe rappresentare l'ennesima scommessa vincente per il Milan, proprio come Joao Felix. Con il suo mix di velocità e tecnica, il giovane attaccante sta facendo parlare di sé. I numeri parlano chiaro: un potenziale inespresso che potrebbe esplodere sotto la guida giusta. In un calcio sempre più competitivo, il Milan deve valutare attentamente ogni opportunità . Sarà questa la mossa decisiva per il futuro rossonero?

Alejandro Garnacho è uno dei nomi accostati al Milan negli ultimi giorni: e se fosse un Joao Felix 2.0? Ecco l'analisi e cosa dicono i numeri.

Calciomercato Milan, l’indiscrezione: “Sondaggio per Garnacho”

Il calciomercato estivo del Milan si arricchisce di nuove indiscrezioni. Alejandro Garnacho, talentuoso esterno offensivo argentino del Manchester United, è finito nel mirino dei rossoneri, pronti a sondare il terreno per un possibile ingaggio.

Napoli, concorrenza per Garnacho: doppia rivale dalla Serie A!

fantamaster.it scrive: Garnacho in Serie A - Il futuro di Garnacho è lontano dallo United, ma su di lui non c'è solo il Napoli: occhio ad altre due big di Serie A ...

Milan, due cessioni per arrivare a Gimenez. Napoli, affondo per Garnacho. A Dortmund esonerato Sahin

Lo riporta msn.com: Con i soldi di queste due cessioni, il Milan offrirà 40 milioni di euro ... Tra Napoli e Red Devils ballano 10 milioni di euro per Garnacho. Offerta da 50 contro una richiesta di 60.

Juventus, Kelly per la difesa. Milan, idea Gimenez. Napoli, pressing su Garnacho

Secondo ilmessaggero.it: Frenata su Tomori perché il rossonero ha spiegato sia al Diavolo sia a Thiago Motta di non voler lasciare il Milan. Per questo ... Il Napoli non molla Garnacho del Manchester United.