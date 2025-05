Milan mercato bollente | tra le uscite di Theo e Reijnders e i colpi in entrata Ricci?

Il mercato del Milan si infiamma! Con le possibili cessioni di Theo e Reijnders, i rossoneri si preparano a rivoluzionare la rosa. Ma non è solo un addio: l'arrivo di Ricci potrebbe rappresentare il colpo da maestro. In un calcio sempre più imprevedibile, il club sta cercando di costruire un futuro vincente, seguendo le orme delle grandi squadre europee. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolve questa intrigante storia!

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 30maggio 2025: tra panchina e calciomercato.

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan

Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

Milan, tra le uscite e le piste a sinistra

Scrive tuttomercatoweb.com: Nonostante il mercato per il Milan abbia riservato già importanti aggiornamenti e soddisfazioni, qualche novità potrebbe arrivare dalle operazioni in uscita. In particolare dal profilo di Mateo ...

Affare bollente, saluta la Juve per trasferirsi al Milan!

Segnala juvelive.it: Dalla Juventus al Milan, il calciomercato estivo prende una piega inaspettata: colpaccio rossonero, sorpresa incredibile.

