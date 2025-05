Milan la prima grana per Allegri è Theo Hernandez | lo scenario terribile

Max Allegri, fresco di ritorno al Milan, si trova già di fronte a una sfida cruciale: il futuro di Theo Hernandez. La sua partenza potrebbe segnare un punto di svolta, non solo per la squadra ma per l'intera Serie A. In un campionato dove la competitività è alle stelle, mantenere i talenti è essenziale per tornare ai vertici. Come gestirà Allegri questa prima grana? Rimanere in ascolto sarà fondamentale per capire le sue prossime mosse.

Il Milan ha annunciato Max Allegri come suo nuovo allenatore, ma per il livornese i problemi iniziano subito. Nel club rossonero tiene banco il caso per il possibile addio di Theo Hernandez. La sua seconda avventura sulla panchina rossonera è davvero appena iniziata, eppure per Allegri sono già cominciati anche i grattacapi. Ristrutturare il Milan dopo la drammatica stagione appena terminata, in cui il club milanese è rimasto fuori dalle coppe europee, non sarà semplice. La rosa dovrà essere probabilmente ripensata, e non è escluso che alcuni big vogliano cambiare aria. . 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Milan, la prima grana per Allegri è Theo Hernandez: lo scenario terribile

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

